معنويات المستهلكين في منطقة اليورو ترتفع في مارس

أظهرت بيانات نشرت اليوم الخميس أن ثقة المستهلكين في منطقة اليورو ارتفعت 0.2 نقطة في مارس عن الشهر السابق.

وقالت المفوضية الأوروبية إن القراءة الأولية لمؤشرها لمعنويات المستهلكين في المنطقة التي تضم 19 دولة ارتفعت إلى -7.2 هذا الشهر من -7.4 في فبراير .

وكان محللون شملهم استطلاع لرويترز قد توقعوا أن يرتفع المؤشر إلى -7.1 .

وفي الاتحاد الأوروبي ككل، صعدت معنويات المستهلكين 0.1 نقطة إلى -7.1 .