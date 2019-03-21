وزير الخارجية يستقبل سفيرة بلجيكا وسفير كازاخستان

استقبل وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفيرة مملكة بلجيكا لدى المملكة دومينيك مينور.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، وكيل وزارة خارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل بن سراج مرداد.

واستقبل وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية كازاخستان لدى المملكة باخيت باتير شايف، الذي ودع بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة.

وأعرب الوزير العساف عن تقديره للجهود التي بذلها سفير كازاخستان في توثيق العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين الصديقين.

حضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير عزام بن عبدالكريم القين.