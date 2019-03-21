"لتبقى": بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية .. شكل جديد قراءة أسهل

يهدف التصميم الجديد لـ "بطاقة كفاءة الطاقة" للأجهزة الكهربائية الذي اعتمد (المستويات) بدلاً من (النجوم) إلى سُهولةِ قراءة البطاقة ومعرفة المستهلك لمدى كفاءة الاستهلاك والترشيد؛ وبالتالي اختيار المُنتج الذي يُوفر من قيمة فاتورة استهلاك الطاقة.

ويتضمن الشكل الجديد لبطاقات كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية سبع مستويات ( من الأخضر إلى الأحمر ) توضّح قدرة الجهاز على ترشيد استهلاك الطاقة، وهي خطوة تأتي تمهيدًا لتوحيد شكل وهوية بطاقة كفاءة الطاقة لجميع الأجهزة الخاضعة لمواصفات كفاءة الطاقة مثل "المكيفات، الغسالات، مجففات الملابس، الثلاجات والمجمدات، وسخانات المياه، ومنتجات الإنارة".

وبُدء من مطلع شهر أكتوبر 2018م أُلزم المصنعين والمستوردين بمتطلبات المواصفات القياسية السعودية الخاصة بكفاءة الطاقة التي تضمنت "تغيير وتوحيد" شكل بطاقات كفاءة استهلاك الطاقة على الأجهزة الكهربائية، وذلك في جميع المصانع والمنافذ الجمركية، على أن يتم منع تداول البطاقات القديمة في الأسواق في الأول من شهر سبتمبر المقبل 2019 م.

ويأتي ذلك ضمن جهود البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، الذي يعد واحداً من البرامج الحكومية الفاعلة، الذي يقوم على منهجية عمل متكاملة تضمن الرقابة والالتزام بالمواصفات القياسية المحددة للمبادرات التي يطلقها البرنامج؛ بهدف ترشيد استهلاك الطاقة في المملكة، حيث يتشارك في تطبيق هذه الآلية فريق عمل مكون من الجهات المختصة" وزارة التجارة والاستثمار، وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والجمارك السعودية، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة".