الخطوط الجوية البولندية تقاضي بوينج بسبب مشكلات في الطراز ماكس 8

أعلنت الخطوط الجوية البولندية "لوت" أنها سوف تطلب تعويضا من شركة "بوينج" الأمريكية للطائرات بسبب مشكلات في الطراز "737 ماكس 8" ، وهو الطراز الذي تحطمت طائرتان منه في حادثين أسفرا عن مقتل أكثر من 300 شخص في الآونة الأخيرة .

ونقلت صحيفة "دزينيك جازيتا براونا" اليوم الخميس عن المتحدث باسم "لوت" ،أدريان كوبيكي القول :"سوف نطالب بتعويض عن النفقات وخسارة الإيرادات".

وتشغل لوت خمس طائرات من طراز بوينج 737 ماكس. وفي السابق ، أعلنت شركة "انتر اير" البولندية للخطوط الجوية أيضا عن مطالبات بالتعويض.

وفي أعقاب حادثي تحطم الطائرتين في أكتوبر الماضي ومارس الجاري اللذين أسفرا عن مقتل إجمالي 346 شخصا ، تم منع طيران طائرات بوينج 737 ماكس حتى يتم توضيح الأسباب الدقيقة للحادثين.

وأظهرت التقييمات الأولية للبيانات أنه من الممكن وجود أوجه تشابه في تحطم الطائرتين اللتين كانت تشغل إحداهما شركة "ليون اير" الإندونيسية وكانت تشغل الأخرى الخطوط الجوية الإثيوبية.