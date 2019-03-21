كاريكاتير 2019/03/21

كاريكاتير
- غرق 2000 سيارة في المحيط بينها 37 "بورش"
- حفرة أشعلها السوفيات قبل 48 عاما ولم تنطفئ
- الجوازات: التأمين الصحي شرط أساسي لتمديد تأشيرة الزيارة العائلية
- شاب يعثر على نصف مليون دولار ويعيدها لصاحبها
- الشرطة البريطانية تعلن القبض على رجل الأعمال الهندي نيراف مودي
- سعر الدولار يسجل أكبر تراجع له في سوق الصرافة المصرية
- "أرامكو" تخطط لإنشاء مشروع ينتج 3 مليارات متر مكعب من الغاز
- مشاريع الرياض.. العاصمة منارة عالمية
- "الإحصاء": السعودية على بعد عام من تعداد 2020
- ظاهرة القمر العملاق
أضف تعليق