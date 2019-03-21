«المواد الأساسية» يضغط على مؤشر الأسهم السعودية .. والسيولة تتراجع إلى 3 مليارات ريال

تراجعت الأسهم السعودية بنحو 18 نقطة بنسبة 0.2 في المائة لتغلق عند 8640 نقطة بضغط من قطاع المواد الأساسية بقيادة سهم "سابك". وكان أداء مؤشر "إم تي 30" أسوأ من المؤشر العام حيث تراجع بنسبة أكبر بلغت 0.34 في المائة بنحو أربع نقاط ليغلق عند 1277 نقطة، ليظهر أن الشركات الكبرى كانت الضاغطة على السوق. وأشير في تقارير سابقة إلى أن مستويات 8670 نقطة مقاومة وعجزت السوق للجلسة الثانية على تجاوزها، وذلك قد يحد من شهية المخاطرة ويزيد من احتمالية حدوث جني أرباح ما لم تستطع السوق تجاوزها في جلسة اليوم. وتعد مستويات 8520 نقطة حاجز الدعم.



الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 8658 نقطة، واتجه نحو أدنى نقطة عند 8614 نقطة فاقدا 0.47 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8640 نقطة فاقدا 18 نقطة بنسبة 0.2 في المائة. وتراجعت السيولة 18 في المائة بقيمة 689 مليون ريال لتصل إلى ثلاثة مليارات ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 25 ألف ريال. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 8 في المائة بنحو 13 مليون سهم متداول لتصل إلى 164 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.30 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 11 في المائة بنحو 14 ألف صفقة لتصل إلى 120 ألف صفقة.



أداء القطاعات

ارتفعت سبعة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "الأدوية" بنسبة 0.7 في المائة، يليه "الخدمات الاستهلاكية" بنسبة 0.3 في المائة، وحل ثالثا "المرافق العامة" بنسبة 0.25 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "إنتاج الأغذية" بنسبة 1.5 في المائة، يليه "الخدمات التجارية والمهنية" بنسبة 0.99 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 0.82 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 26 في المائة بقيمة 780 مليون ريال، يليه "المصارف" بنسبة 17 في المائة بقيمة 517 مليون ريال، وحل ثالثا "السلع الرأسمالية" بنسبة 12 في المائة.



أداء الأسهم

تصدر الأسهم المرتفعة "الخبير ريت" بنسبة 6.4 في المائة ليغلق عند 10.64 ريال، يليه "عناية" بنسبة 5.2 في المائة ليغلق عند 14.60 ريال، وحل ثالثا "الخضري" بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 6.49 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "صناعات كهربائية" بنسبة 2.8 في المائة ليغلق عند 18.26 ريال، يليه "بتروكيم" بنسبة 2 في المائة ليغلق عند 26.20 ريال، وحل ثالثا "مجموعة صافولا" بنسبة 2 في المائة ليغلق عند 31.05 ريال.

وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 274 مليون ريال بنسبة 9 في المائة، يليه "سابك" بقيمة 252 مليون ريال بنسبة 8 في المائة، وحل ثالثا "الخضري" بنسبة 6 في المائة بقيمة 195 مليون ريال.



* وحدة التقارير الاقتصادية