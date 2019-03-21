«نمو» تتراجع 23 نقطة بتداولات قيمتها 2.4 مليون ريـال

تراجعت السوق الموازية "نمو" بنسبة 0.6 في المائة؛ لتغلق عند 3667 نقطة فاقدة 23 نقطة. وارتفعت قيم التداول 94 في المائة إلى 2.4 مليون ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة ثمانية آلاف ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 130 في المائة إلى 151 ألف سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.90 في المائة. أما الصفقات، فقد ارتفعت 85 في المائة إلى 290 صفقة. وتراجعت ستة أسهم مقابل استقرار البقية، وتصدر المتراجعة "الصمعاني" بنسبة 18 في المائة؛ ليغلق عند 50 ريالا، يليه "الكثيري" بنسبة 4 في المائة؛ ليغلق عند 47 ريالا، وحل ثالثا "ريدان" بنسبة 3 في المائة؛ ليغلق عند 15 ريالا.

وكان الأعلى تداولا "أبو معطي" بقيمة 1.3 مليون ريال، يليه "باعظيم" بقيمة 436 ألف ريال، وحل ثالثا "ريدان" بقيمة 318 ألف ريال.