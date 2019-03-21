«نمو» تتراجع 23 نقطة بتداولات قيمتها 2.4 مليون ريـال

تراجعت السوق الموازية "نمو" بنسبة 0.6 في المائة؛ لتغلق عند 3667 نقطة فاقدة 23 نقطة. وارتفعت قيم التداول 94 في المائة إلى 2.4 مليون ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة ثمانية آلاف ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 130 في المائة إلى 151 ألف سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.90 في المائة. أما الصفقات، فقد ارتفعت 85 في المائة إلى 290 صفقة. وتراجعت ستة أسهم مقابل استقرار البقية، وتصدر المتراجعة "الصمعاني" بنسبة 18 في المائة؛ ليغلق عند 50 ريالا، يليه "الكثيري" بنسبة 4 في المائة؛ ليغلق عند 47 ريالا، وحل ثالثا "ريدان" بنسبة 3 في المائة؛ ليغلق عند 15 ريالا.
وكان الأعلى تداولا "أبو معطي" بقيمة 1.3 مليون ريال، يليه "باعظيم" بقيمة 436 ألف ريال، وحل ثالثا "ريدان" بقيمة 318 ألف ريال.
أسواق الأسهم- السعودية
- أسهم 40 شركة مدرجة تحقق أداء أفضل من المؤشر العام منذ بداية 2019
- غرق 2000 سيارة في المحيط بينها 37 "بورش"
- في أول يوم انضمام إلى «فوتسي».. الأسهم السعودية تصعد لأعلى مستوى منذ أغسطس 2015
- حفرة أشعلها السوفيات قبل 48 عاما ولم تنطفئ
- الجوازات: التأمين الصحي شرط أساسي لتمديد تأشيرة الزيارة العائلية
- تحرك إيجابي في الأسهم السعودية ينبئ بموجة ارتفاعات الفترة المقبلة
- عروض بيع تبطل أثر دخول أول موجة أجنبية إلى الأسهم السعودية
- شاب يعثر على نصف مليون دولار ويعيدها لصاحبها
- تغطية اكتتاب الأفراد في "الوطنية للتربية والتعليم" 327 %
- الأسهم السعودية تواصل ارتفاعها للأسبوع الثالث وتترقب موجة جني أرباح
أضف تعليق