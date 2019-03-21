73.3 مليار ريال إيرادات مقدمي خدمات الاتصالات بنهاية 2018

قال الدكتور محمد التميمي؛ نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لقطاع التنظيم والمنافسة، إن إيرادات مقدمي خدمات الاتصالات بلغت 73.3 مليار ريال بنهاية 2018، مضيفا أن القيمة السوقية لشركات الاتصالات حققت ارتفاعا وصل إلى 62 مليار ريال بنهاية العام.

جاء ذلك خلال فعاليات المنتدى السنوي لمؤشرات الاتصالات وتقنية المعلومات، الذي تقيمه الهيئة بعنوان "تحول رقمي لوطن طموح"، في الرياض، أمس، بمشاركة نخبة من قادة وصناع القرار في القطاع على الصعيدين المحلي والعالمي، والرؤساء التنفيذيين لشركات الاتصالات ومسؤولين حكوميين في الجهات ذات العلاقة.

وبين التميمي أن عدد الاشتراكات في خدمات الاتصالات الصوتية المتنقلة في المملكة بلغ 41.31 مليون مشترك بنهاية 2018، بنسبة انتشار 126.9 في المائة على مستوى السكان، فيما بلغت نسبة الاشتراكات مسبقة الدفع 68.8 في المائة، ونسبة الاشتراكات لاحقة الدفع "المفوتره" 31.2 في المائة.

وأوضح, أن عدد الاشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات المتنقلة بلغت 29.15 مليون اشتراك بنهاية عام 2018م بنسبة انتشار بلغت 89.5 في المائة، فيما بلغ عدد الاشتراكات في خدمات الاتصالات الصوتية الثابتة 3.12 ملايين مشترك، بنسبة انتشار بلغت 31.8 في المائة، كما بلغ عدد الاشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات الثابتة 1.90 مليون اشتراك بنسبة انتشار قدرها 33.7 في المائة للمساكن.

وأشار إلى أن نسبة انتشار استخدام الإنترنت للفئة العمرية من 10 - 74 سنة بلغت 93.3 في المائة، واحتلت المملكة الترتيب 45 عالميا بتطور سرعة الإنترنت.

من جانبه، أكد الدكتور عبدالعزيز الرويس محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات خلال كلمته في المنتدى, أن المؤشرات الإحصائية تبين التطورات الكبيرة في سوق خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات خلال السنوات القليلة الماضية، التي تمثلت في تطوير السياسات التنظيمية والتشريعات، وتوقيع اتفاقيات التسوية المالية مع شركات الاتصالات والجهات الحكومية المعنية التي ستسهم في تعزيز قدرة تلك الشركات على الاستثمار في شبكاتها والارتقاء بالقطاع لرفع جودة الخدمات المقدمة، وتحقيق تطلعات المستخدمين في المملكة وهو ما يترجمه الارتفاع المتزايد في معدلات انتشار هذه الخدمات.

وأوضح، أن إجمالي الاشتراكات في سوق خدمات الاتصالات المتنقلة بلغ 49.7 مليون اشتراك، حيث وصلت معه نسبة انتشار الخدمات الصوتية منها على مستوى السكان إلى 127 في المائة، إضافة إلى توفر تغطية تقنيات الجيل الرابع لنحو 90 في المائة من مناطق المملكة بما فيها المراكز والقرى والهجر النائية.

وعلى صعيد سرعة الإنترنت، أشار إلى أن أحدث التقارير العالمية تشير إلى ارتفاع متوسط سرعة التحميل في المملكة للإنترنت المتنقل إلى 31.06 ميجا بت في الثانية Mbps، مقابل المتوسط العالمي لسرعة التحميل 25.27 ميجا بت في الثانية Mbps، مما يعكس تقدم المملكة في سرعات الإنترنت المتنقلة عالميا.

وفيما يخص البيانات بين أن استهلاك البيانات تجاوز بنهاية 2018 للاتصالات المتنقلة والثابتة 15 مليون تيرابايت تجاوزت 30 في المائة، وسجل استهلاك بيانات الإنترنت عبر شبكات الاتصالات الثابتة 54 في المائة، فيما بلغ الاستهلاك عبر شبكات الاتصالات المتنقلة 46 في المائة.

وعلى صعيد تمكين الجيل الخامس والتقنيات الحديثة, قال إن الهيئة أصدرت الرخص المؤقتة لتجارب شبكات الجيل الخامس، وتحديد نطاقات ترددية خاصة لتقنيات الجيل الخامس بناء على التوجهات العالمية، وتجهيز 153 موقعا بتقنية الجيل الخامس في تسع مدن؛ ما أسهم في تمكين شركات الاتصالات من إجراء 680 تجربة للجيل الخامس.