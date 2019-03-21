التفاؤل يسود أسواق النفط بدعم نتائج اجتماعات المنتجين وقرب تعافي الاستثمارات

يواصل النفط حصد مكاسب جديدة مدعوما بمعنويات متفائلة تهيمن على السوق وتوقعات إيجابية للنمو الاقتصادي وتعافي الاستثمارات في الفترة المقبلة إلى جانب الرسائل الإيجابية التي تمخضت عن اجتماع اللجنة الوزارية لمراقبة الإنتاج أخيرا في العاصمة الأذرية باكو.

وكان الالتزام بخفض الإنتاج بمستويات جيدة من قبل تحالف المنتجين في "أوبك+" السبب الرئيس لاستمرار تعافي الأسعار، الأمر الذي دعمته العقوبات الأمريكية الصارمة على كل من فنزويلا وإيران التي هوت على نحو كبير بمستوى إنتاج البلدين.

وتلقت السوق دعما آخر من نجاح مؤتمر سيراويك في مدينة هيوستن الأمريكية حيث كشف الاجتماع عن انخراط كل من "أوبك" والمنتجين الأمريكيين في حوار جيد وبناء يستهدف استقرار السوق وتجنب حدوث أي أزمات في الصناعة.

واعتبر محللون دوليون أن تأكيدات محمد باركيندو الأمين العام لـ"أوبك" على حالة التفاؤل الواسعة في السوق كانت نتاج مؤشرات مهمة أهمها قناعة كل المنتجين بالمسؤولية المشتركة وضرورة التمسك بالعمل الجماعي، كما أكد قدرة السوق على تفادي أزمات قد تكون ناجمة عن تهاوي الإنتاجين الفنزويلي والإيراني.

ولفت المحللون إلى الدور المتنامي الذي بدأت تلعبه اللجنة الوزارية لمراقبة الانتاج في تعزيز استقرار السوق مشيرين إلى وجود تطور إيجابي مستمر في برامج الحوار بين أطراف الصناعة خاصة بين المنتجين والمستهلكين.

وفي هذا الإطار، يقول لـ "الاقتصادية"، جون هال مدير شركة "ألفا إنرجي" الدولية للطاقة، إن سوق النفط تتجه بخطى جيدة نحو استعادة التوازن والاستقرار وانعكس ذلك بوضوح على تعافي الأسعار، برغم كل الصعوبات التي تعتري السوق خاصة الانهيار السريع في الإنتاج الفنزويلي والإيراني والتقلبات الناجمة عن المخاطر الجيوسياسية.

وأوضح جون هال أن أحد مسببات تعافي الأسعار هو تمسك المنتجين بالحفاظ على تخفيضات إنتاج أكثر عمقا خلال الشهور المقبلة مع تأجيل المراجعة والتقييم إلى حزيران (يونيو) المقبل بدلا من نيسان (أبريل)، وهو ما قلص المخاوف في السوق من حالة تخمة المعروض التي تتراجع تدريجيا كما تتجه المخزونات للعودة إلى المستويات الطبيعية عند المتوسط في خمس سنوات.

من جانبه، يقول لـ"الاقتصادية"، فيتوريو موسازي مدير العلاقات الدولية في شركة سنام الإيطالية للطاقة، إن الحوار بين المنتجين في "أوبك" والولايات المتحدة ضرورة لمصلحة مستقبل أفضل للصناعة وانطلاقا من قناعة الجميع بضرورة دعم المسؤولية المشتركة وزيادة التنسيق، لذا جاءت أهمية مؤتمر سيراويك كمناسبة دولية بارزة تجمع كل أطياف الصناعة.

ولفت موسازي إلى أن قرار الإدارة الأمريكية في أيار (مايو) المقبل بشأن وقف أو مد العمل بالتنازلات لمشتري النفط الإيراني سيكون له تأثير كبير في السوق، حيث إن وقف العمل بهذه التنازلات سيعجل بعلاج وفرة المعروض في السوق والعكس صحيح وربما يكون ذلك السبب وراء تأجيل "أوبك" لقرارها بشأن سياسات الإنتاج من نيسان (أبريل) إلى حزيران (يونيو) المقبل.

من ناحيته، أوضح لـ "الاقتصادية"، ديفيد لديسما المحلل في شركة "ساوث كورت" لاستشارات الطاقة، أن الخسائر الفادحة في إنتاج فنزويلا تمثل تحديا كبيرا للسوق، ولمنظومة تعاون وتكامل المنتجين لافتا إلى أنه لا توجد خطورة على المعروض النفطي العالمي بسبب حالة الوفرة الحالية والطاقات الاحتياطية الواسعة في دول أوبك وقدرة "أوبك" على زيادة الإنتاج بسرعة في حالة الضرورة وهو ما أكدت عليه وكالة الطاقة الدولية في أحدث تقاريرها.

وأضاف لديسما أن الطاقة الاحتياطية المؤكدة في "أوبك" تتسم بالوفرة، حيث تتحكم السعودية وحدها في ثلثي هذه الطاقة، ولذا فهي تلعب دورا قياديا في ضبط المعروض من خلال سياسات مرنة لرفع أو خفض الإنتاج حسب متطلبات السوق وظروف الصناعة.

وبدوره، أوضح لـ"الاقتصادية"، أندرو موريس مدير شركة "بويري" للاستشارات الإدارية، أن الإنتاج الأمريكي ما زال يسجل مستويات قياسية في النمو ولكن أغلب التوقعات تصب في مصلحة أن وتيرة النمو ستشهد تباطؤا نسبيا في الفترة المقبلة وهو ما يدعم تعافي الأسعار التى تتلقى الدعم الأكبر من خفض الإنتاج من قبل تحالف المنتجين في "أوبك" وخارجها الذي سيستمر على مدار النصف الأول من العام.

وأشار موريس إلى أن الانخفاض في إنتاجية الآبار الأمريكية سريع للغاية، كما أن مواقع الإنتاج ذات الربحية العالية تم استنزافها بالفعل، منوها إلى أن الشركات الصغيرة في مجال النفط الصخري غير قادرة حاليا على الاستمرار في تحقيق أرباح، متوقعا أن وفرة المعروض الحالية قد لا تستمر طويلا، حيث بات توازن العرض والطلب هدفا قريبا.

إلى ذلك، ارتفعت أسعار النفط أمس مدعومة بتخفيضات الإمدادات التي تقودها "أوبك" والعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران وفنزويلا، على الرغم من أن المكاسب كانت محدودة بفعل مخاوف بشأن نمو الاقتصاد.

وبحسب "رويترز"، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي "برنت" 67.74 دولار للبرميل مرتفعة 13 سنتا أو 0.2 في المائة مقارنة بالإغلاق السابق، ولامس "برنت" أول أمس أعلى مستوياته منذ 16 تشرين الثاني (نوفمبر) عند 68.20 دولار للبرميل.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 59.07 دولار للبرميل، مرتفعة أربعة سنتات أو 0.1 في المائة مقارنة بسعر التسوية السابقة، وبلغ خام غرب تكساس الوسيط أعلى مستوياته منذ 12 تشرين الثاني (نوفمبر) أول أمس عند 59.57 دولار للبرميل.

وارتفعت أسعار النفط بنحو الثلث هذا العام، مدفوعة بتحرك تقوده منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" لخفض نحو 1.2 مليون برميل يوميا من الإمدادات وكذلك العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران وفنزويلا المصدرتين للنفط.

وقال نوربرت روكر من "بنك جوليوس باير" السويسري، إن "الآفاق المتقلبة للإمدادات بالنظر إلى فنزويلا وإيران، وكذلك قيود الإنتاج في الدول البترولية تحتلان الأولوية في سوق النفط"، فيما يرى محللون أن التباطؤ الاقتصادي قد يؤثر سلبا في استهلاك الوقود، ما سيكبح الخام نوعا ما.

من جهتها، رفعت وكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية للتصنيفات الائتمانية تقديراتها لسعر خام برنت من جديد إلى 60 دولارا للبرميل أمس، بدعم من تخفيضات الإنتاج التي بدأتها "أوبك" وروسيا في الآونة الأخيرة.

ويأتي تعديل التوقعات، الذي سيؤثر في تصنيفات الوكالة لمنتجي ومستوردي النفط، بعد شهرين فقط من خفضها تقديرات سعر النفط إلى 55 دولارا للبرميل من 65 دولارا.

وأبقيت الوكالة تقديراتها عند مستوى يقل كثيرا عن النطاق الذي تحرك فيه خام برنت على مدى الشهر الماضي بين 64 و68 دولارا للبرميل.

وقالت وكالة ستاندرد آند بورز "هذا التعديل الجديد يتماشى مع تغير ظروف الاقتصاد العالمي وإنتاج النفط في المناطق الرئيسة".

وتوقع وزير الطاقة الإماراتي أمس أن تنتهي منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" من اتفاق تعاون طويل الأمد مع الشركاء من خارج المنظمة في حزيران (يونيو).

وقال سهيل المزروعي في مؤتمر صحافي في أبوظبي إن الإمارات ملتزمة بتحقيق الخفض في إمدادات النفط بنسبة 100 في المائة في الأشهر المقبلة.