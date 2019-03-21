إعانات السكر الهندي تثير جدلا في «منظمة التجارة» .. بلغت 797 مليون دولار في 2018

طلبت البرازيل وأستراليا في مذكرتين منفصلتين إلى منظمة التجارة العالمية إجراء مشاورات مع الهند بشأن إجراءات دعم محلي وإعانات تصدير مزعومة تقدمها الهند إلى منتجي السكر.

يقول البلدان "إن هذه الإعانات ساعدت على إيجاد وفرة في سوق السكر في العالم ألحقت بهما ضررا"، وعمّم البلدان طلبيهما على أعضاء المنظمة.

وحسب أحكام منظمة التجارة، فإن التقدم بطلب إجراء المشاورات يطلق رسميا نزاعا في منظمة التجارة، وتمنح المشاورات الطرفين أو الأطراف المعنية فرصة لمناقشة المسألة موضع الخلاف وإيجاد حل مرض دون الشروع في التقاضي.

وإذا فشلت المشاورات لحل النزاع بعد 60 يوما، فإن من حق صاحب الشكوى طلب التقاضي عبر هيئة قانونية تعينها المنظمة.

وقبل تقديم شكواها، قدمت أستراليا خلال تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي أولا إخطارا مضادا إلى منظمة التجارة بشأن ممارسات الهند لدعم السكر.

وسعت أستراليا عند تقديم الشكوى إلى حل خلافاتها التجارية خارج نظام النزاعات في منظمة التجارة، وتقول سيدني "إنها بذلت مساعي عديدة مع الهند وعلى أعلى المستويات، لكن لم يُترك لنا خيار آخر سوى الشروع مع البرازيل في إجراءات رسمية لتسوية النزاع".

وتدعي البرازيل وأستراليا أن التدابير الهندية - المطعون فيها - لا تتسق مع التزامات الهند بموجب اتفاق منظمة التجارة بشأن الزراعة، وتزعم أستراليا أن الدعم الهندي يتناقض مع الاتفاق المتعلق بالإعانات والتدابير التعويضية "اتفاق إس سي إم"، وأيضا مع الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة "جات" 1994.

ويؤكد البلدان أنهما يحترمان حقوق أعضاء المنظمة في دعم المزارعين والصناعات الزراعية، لكن الدعم ينبغي أن يكون متسقا مع النظام التجاري الدولي القائم على القواعد ويوفر فرصا متكافئة للجميع. وتشير أستراليا إلى أن نظام إعانات السكر في الهند لا يتسق مع قواعد منظمة التجارة، وساعد على إيجاد وفرة في سوق السكر في العالم "ما ألحق ضررا بمنتجي قصب السكر، ومطاحن السكر سواء كانوا في أستراليا، البرازيل، أو أي بلد آخر في العالم".

وتضيف سيدني "تعتمد صناعتنا بشكل كبير على الصادرات، وترسل نحو 85 في المائة من سكرها الخام إلى السوق العالمية"، مشددة على أن صناعة السكر قدمت إسهاما كبيرا في الوظائف والاقتصاد، "لذلك وقفنا جنبا إلى جنب مع صناعة السكر في هذه المسألة".

وعدّت المذكرة البرازيلية، الهند ضاعفت تقريبا السعر العادل والمجزي لقصب السكر من 1391.2 روبية هندية للطن "نحو 20 دولارا" في عام 2010-2011 إلى 2750 روبية هندية للطن الواحد "نحو 40 دولارا" في 2018-2019، كما وضعت حدا أدنى للسعر، وألزمت مطاحن السكر الهندية بأن تدفع إلى منتجي القصب الهندي.

وأضافت أن "هذا الدعم هو أهم تدابير الدعم التي تتخذها نيودلهي لمنتجي قصب السكر"، مضيفة أن "بعض ولايات الهند وضعت حدا أدنى من الأسعار لقصب السكر الذي يجب أن تدفعه المطاحن المحلية إلى منتجي القصب، كما أعادت الهند أخيرا نظام الحد الأدنى لسعر السكر، الذي لا يجوز بموجبه لمنتجي السكر بيع السكر الأبيض أو المكرر في السوق المحلية بسعر يقل عن السعر الذي تحدده الحكومة".

وتفيد المذكرة أن الحد الأدنى لأسعار قصب السكر والسكر، علاوة على تدابير الدعم الإضافية، يحفزان مزارعي القصب الهندية على زراعة كميات كبيرة من قصب السكر، وعلى وجه التحديد، أدى نظام الدعم المحلي للسكر وقصب السكر في الهند إلى زيادة الإنتاج المحلي للمنتجين في الهند.

ومع زيادة الإنتاج الذي يفوق الطلب المحلي على السكر، وما ينجم عنه من زيادات في مخزونات السكر، تتدخل الحكومة الهندية، بانتظام، في السوق. وفي موسم 2018-2019 وحده، وافقت الهند على عشرات من برامج المساعدة بلغت قيمتها أكثر من 55 مليار روبية هندية "797 مليون دولار"، لدعم صناعة السكر. تشير البرازيل إلى أن مطاحن السكر الهندية ملزمة بتصدير كمية مخصصة من السكر في نهاية كل موسم، وزاد الحجم الإجمالي الذي كلفت المطاحن بتصديره من مليوني طن في 2017-2018 إلى خمسة ملايين طن في 2018-2019، ما أدى إلى ضغوط كبيرة على أسعار السوق العالمية.