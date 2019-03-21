بريطانيا تطلب إرجاء «بريكست» 3 أشهر .. وبروكسل تحذر من مخاطر شديدة

طلبت بريطانيا أمس خطيا من الاتحاد الأوروبي إرجاء موعد "بريكست" حتى 30 حزيران (يونيو) وسط استمرار الأزمة السياسية في لندن، لكن بروكسل حذرت من أن الإرجاء ينطوي على "مخاطر قانونية وسياسية شديدة".

وبعد مرور ألف يوم بالتمام على الاستفتاء الذي أجرته بريطانيا في 2016 وقرر فيه البريطانيون الخروج من الاتحاد الأوروبي، رفض البرلمان البريطاني الاتفاق الذي أبرمته رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع التكتل لتنظيم عملية "بريكست"، ما أغرق البلاد في أزمة سياسية كبيرة.

وفي محاولة لتفادي صدمة اقتصادية قد يسببها الخروج من دون اتفاق من أكبر شريك اقتصادي لبلادها، ستحاول ماي مرة أخيرة تمرير اتفاقها في البرلمان الأسبوع المقبل.

وبحسب "الفرنسية"، فإنه في حال تم تمرير الاتفاق يبقى بحاجة إلى المصادقة، وأوضحت ماي للنواب أنها وجهت رسالة إلى رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك طلبت فيها إرجاء موعد "بريكست" حتى 30 حزيران (يونيو).

وذكرت ماي أنه في حال رفض النواب للمرة الثالثة اتفاقها سيتعين على البرلمان أن يقرر بشأن الخطوة المقبلة، لكنها اعتبرت أن أي تمديد أطول من الفترة المطلوبة في الرسالة سيعني "الفشل في تنفيذ قرار الشعب في الاستفتاء". وألمحت إلى أن مستقبلها السياسي على المحك بقولها "بصفتي رئيسة للوزراء لست مستعدة لإرجاء موعد بريكست إلى ما بعد 30 حزيران (يونيو)".

وتقول ماي: "أعتقد أنها فكرة غير مقبولة أن يطلب من الشعب البريطاني انتخاب أعضاء جدد في البرلمان الأوروبي بعد ثلاث سنوات من استفتاء قرر بموجبه الخروج من الاتحاد الأوروبي".

وتتوجه ماي إلى بروكسل اليوم للمشاركة في قمة للاتحاد الأوروبي ستقدم خلالها شخصيا طلب إرجاء موعد بريكست الذي يتطلب إقراره إجماع كافة الدول الأعضاء.

وحذرت المفوضية الأوروبية من أن إرجاء موعد "بريكست" إلى 30 حزيران (يونيو) سيحمل "مخاطر قانونية وسياسية شديدة" للاتحاد الأوروبي، وذلك في مذكرة داخلية عشية القمة الأوروبية.

وأضافت المفوضية أن "أي تأجيل يتم تقديمه للمملكة المتحدة يجب أن يستمر حتى 23 أيار (مايو) أو يجب أن يمتد فترة أطول ويتطلب انتخابات أوروبية".

وبعيد ذلك تراجعت قيمة الجنيه الاسترليني بنحو 1 في المائة عند الإقفال، واستبعد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر توصل الاتحاد الأوروبي إلى أي قرار جديد بشأن "بريكست" خلال قمته هذا الأسبوع، ما لم تعط لندن مؤشرا حول المسار الذي يريد النواب البريطانيون المضي فيه.

وقال يونكر إن موافقة الاتحاد الأوروبي على إرجاء موعد "بريكست" قد تتطلب عقد قمة ثانية الأسبوع المقبل.

واستغرق التوصل إلى اتفاق ينظم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سنتين ونصف السنة من المفاوضات بين ماي والتكتل، لكن البرلمان البريطاني رفض هذا الاتفاق مرتين وبغالبية ساحقة.

وتبخرت آمال ماي بإجراء تصويت ثالث هذا الأسبوع بعد معارضة جون بيركو رئيس مجلس العموم البريطاني الذي رفض إعادة طرح الاتفاق على التصويت ما لم تتم إدخال تعديلات عليه.

ويطالب القادة الأوروبيون بريطانيا بتوضيح ما تريده من الاتفاق، وأوضح يونكر لإذاعة "دويتش لاند فونك" الألمانية أنه "طالما أننا لا نعرف ما الذي يمكن أن توافق عليه بريطانيا، لا يمكن اتخاذ قرار من جانبنا أيضا".

وتابع أن "الاتفاق المبرم مع ماي هو العرض الأخير من قبل الاتحاد، ولا يمكن القيام بأكثر من ذلك، لقد وصلنا إلى نهاية الطريق. وفي حال طرحت سيناريوهات مختلفة سنحتاج إلى طريق جديد".

وأشار يونكر إلى أن على ماي أن تقدم لبروكسل اتفاقا مقبولا من قبل البرلمان وجدولا زمنيا واضحا، ونظرا إلى أن حصول ذلك مستبعد قبل قمة اليوم الخميس "سنحتاج على الأرجح للاجتماع مجددا الأسبوع المقبل".

وتوقعت ميرياد مكجينيس نائبة رئيس المجلس الأوروبي موافقة الاتحاد الأوروبي على إرجاء موعد "بريكست" إذا كان الهدف من ذلك واضحا. لكنها أكدت وجود هواجس إزاء استمرار الضبابية وسياسة حافة الهاوية، وبدورها عكست الصحف البريطانية المؤيدة لـ"بريكست" شعورا عاما بالإحباط.

وأوردت صحيفة "ذا ديلي ميل": "لقد مر ألف يوم من عدم الكفاءة والخيانة، واليوم الإذلال الوطني، كيف آل الانتصار إلى ذلك؟".

وفي الجلسة الأسبوعية في مجلس العموم للرد على أسئلة النواب أعربت ماي عن مدى إحباطها من وصول الملف إلى طريق مسدود.

وأشارت إلى أن إرجاء موعد "بريكست" لما بعد نهاية حزيران (يونيو) سيعني إجراء بريطانيا انتخابات البرلمان الأوروبي نهاية أيار (مايو). وفي حين رفضت ماي فكرة تنظيم انتخابات لاختيار أعضاء جدد في البرلمان الأوروبي، حملها زعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيريمي كوربن المسؤولية واتهمها بـ"عدم الكفاءة والفشل والتعنت"، معتبرا أنها ترفض الإقرار بفشل اتفاقها.

وحذرت ماي النواب من إرجاء طويل الأمد لموعد "بريكست" إذا لم يقر البرلمان اتفاقها مع بروكسل قبل القمة الأوروبية المقررة اليوم.

لكنها عادت وقررت طلب إرجاء قصير الأمد بعد ورود تقارير عن رفض وزراء مؤيدين لـ"بريكست" إرجاء طويل الأمد. جاء ذلك على الرغم من أن نائبها ديفيد ليدينجتون حذر من أن الاتحاد الأوروبي سيرفض على الأرجح طلب إرجاء قصير الأمد، ما قد يفاقم مخاطر "عدم التوصل لاتفاق". وسأل بيت ويشارت النائب في الحزب القومي الاسكتلندي: "متى ستتحلى بالجرأة وتقف في وجه أولئك الذين يجرون البلاد إلى الخراب؟".