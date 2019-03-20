سعر الدولار يسجل أكبر تراجع له في سوق الصرافة المصرية

سجل سعر الدولار الأمريكي أكبر خسارة أسبوعية له منذ عامين أمام الجنيه المصري حيث فقد نحو 10 قروش في 4 أيام نتيجة لزيادة العرض على الطلب.

وأوضح الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، أن سعر الدولار سجل نحو 17.24 جنيهًا للشراء و17.34 جنيهًا بنهاية تعاملات اليوم، مقابل 17.34 جنيهًا للشراء و17.44 جنيهًا بمستهل تعاملات يوم الأحد الماضي.

وبدأت أسعار الدولار هبوطًا ملحوظًا أمام الجنيه منذ الأسبوع الأخير من شهر يناير الماضي، بعد فترة استقرار دامت لعدة شهور.

