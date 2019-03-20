النفط الأمريكي يرتفع فوق 60 دولارا للبرميل بدعم من نقص في الإمدادات

سجلت أسعار النفط الأمريكي اليوم الأربعاء أعلى مستوى في أربعة أشهر فوق 60 دولارا للبرميل بعد بيانات من الحكومة الأمريكية أظهرت نقصا في الإمدادات المحلية، لكن المكاسب كبحتها مخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين.

وأنهت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 80 سنتا، أو 1.36 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 59.83 دولار للبرميل بعد أن سجلت عند أعلى مستوى لها في الجلسة 60.12 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى لها منذ الثاني عشر من نوفمبر تشرين الثاني.

وارتفعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 89 سنتا، أو 1.32 بالمئة، لتسجل عند التسوية 68.50 دولار للبرميل.

وصعدت الأسعار بعد أن أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية هبوطا كبيرا وغير متوقع في مخزونات الخام في الولايات المتحدة بفعل زيادة في الصادرات وطلب قوي من مصافي التكرير.

وأشارت البيانات إلى أن مخزونات الخام الأمريكية هبطت 9.6 مليون برميل الأسبوع الماضي في حين كان محللون قد توقعوا زيادة قدرها 309 آلاف برميل. وهذا هو أكبر هبوط في المخزونات منذ يوليو تموز 2018 ودفعها إلى أدنى مستوى منذ يناير كانون الثاني.

