"صندوق التنمية" يمول مشروعات نفط وغاز في البحرين بـ 300 مليون دولار

وقعت كل من السعودية والبحرين ممثلتان في الصندوق السعودي للتنمية والشركة القابضة للنفط والغاز البحريني، اتفاقية لتمويل مشاريع قطاع النفط والغاز في البحرين بقيمة 300 مليون دولار، بحضور الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط البحريني.

ووقع الاتفاقية من الجانب البحريني، الدكتور ظافر الجلاهمة الرئيس التنفيذي عن الشركة القابضة للنفط والغاز والدكتور خالد بن سليمان الخصيري نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية.

وأشار وزير النفط البحريني إلى الدور الذي يقوم به الصندوق السعودي للتنمية في المساهمة في تمويل مختلف المشروعات الإنمائية ذات الأولوية للحكومة البحرينية، مشيرا إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تمويل احتياجات الشركة القابضة للنفط والغاز من منتجات الصناعات التحويلية في قطاع النفط والغاز في المملكة، التي من شأنها العمل على تطوير القطاع النفطي في البحرين.

وبين أن الهيئة الوطنية للنفط والغاز والشركات المنضوية تحت مظلتها تسعى دائما إلى تحقيق الإنجازات والطموحات العالية لتطوير صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات، موضحا أن الفترة الماضية شهدت جهودا حثيثة ومبادرات متعددة قامت بها الشركات النفطية التابعة للهيئة أثمرت عن إنشاء عديد من المشروعات النفطية، التي من ضمنها مشروع تحديث مصفاة البحرين الذي يعد من أكبر المشاريع النفطية بسعة تقدر بـ358 ألف برميل بقيمة إجمالية تبلغ ستة مليارات دولار .