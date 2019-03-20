البلاديوم يسجل ذروة جديدة، والذهب يرتفع بعد إبقاء المركزي الأمريكي الفائدة مستقرة

سجل البلاديوم مستوى قياسيا مرتفعا جديدا اليوم الأربعاء بدعم من مخاوف بشأن نقص في الإمدادات، بينما غًير الذهب مساره ليرتفع بعد أن أبقى البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بدون تغيير.

وصعد سعر البلاديوم للبيع الفوري أثناء الجلسة إلى 1608 دولارات للأوقية (الأونصة) وهو أعلى مستوى له على الإطلاق قبل أن يقلص مكاسبه إلى 0.5 بالمئة عند 1604.51 دولار في نهاية جلسة التداول بالسوق الأمريكي.

وقال جيفري هالي محلل السوق في أواندا "ما يحرك سوق البلاديوم بكل تأكيد هو قيود المعروض والحظر المحتمل أن تفرضه روسيا سيبقي الطلب قويا للغاية على البلاديوم بشكل خاص والبلاتين إلى حد ما".

وزادت أسعار البلاديوم إلى المثلين تقريبا منذ منتصف أغسطس آب وقفزت حوالي 27 بالمئة منذ بداية العام.

وتعافى الذهب في المعاملات الفورية من خسائره الأولية وصعد بعد أن أعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي أنه لن يرفع أسعار الفائدة هذا العام.

وسجل المعدن الأصفر في نهاية جلسة التداول بالسوق الأمريكي 1314.81 دولار للأوقية مرتفعا 0.6 بالمئة بعد أن قفز لأعلى مستوى في حوالي ثلاثة أسابيع عند 1315.61 دولار.

وتراجعت العقود الأمريكية للذهب 0.4 بالمئة لتبلغ عند التسوية 13017.7 دولار للأوقية، لكنها ارتدت عن خسائرها في التعاملات اللاحقة على التسوية لتصعد 0.6 بالمئة إلى 1314.2 دولار.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاتين 1.6 بالمئة إلى 859.44 دولار للأوقية بعد أن سجل قفزة بلغت 3 بالمئة في جلسة الثلاثاء بدعم من زيادة في الطلب.

وارتفعت الفضة 0.9 بالمئة إلى 15.48 دولار للأوقية

