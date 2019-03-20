"أرامكو" تخطط لإنشاء مشروع ينتج 3 مليارات متر مكعب من الغاز

أعلنت شركة "أرامكو" السعودية اليوم الأربعاء اعتزامها بدء إنشاء مشروع في المنطقة الشرقية لإنتاج 3 مليارات متر مكعب من الغاز خلال العقد المقبل.

وكشف الرئيس التنفيذي للشركة، أمين الناصر، اليوم خلال كلمته بمنتدى الأحساء للاستثمار، أن إنشاء المشروع يأتي ضمن خطة الشركة لإنتاج 3 مليارات قدم مكعبة من الغاز غير التقليدي خلال العقد القادم.

وأشار إلى أن الأحساء تحتوي على كميات واعدة جدًا من الغاز الصخري ذات الجدوى، نظرًا لاحتوائها على نسبة كبيرة من السوائل، منوهًا إلى أن شركة "أرامكو" تعمل حاليًّا على تطوير هذه الموارد.

وذكر أمين الناصر أنه في مجال توطين الصناعات والخدمات، بدأت الشركة مؤخرًا بإنشاء مدينة الملك سلمان للطاقة "سبارك"، الواقعة بين الأحساء والدمام، وهي مشروع عملاق، وستكون تلك المدينة الرائدة حينما تكتمل "بيئة نموذجية لجذب الاستثمارات الوطنية والعالمية، مما سيوفر أعدادًا كبيرة من الوظائف للسعوديين والسعوديات".

