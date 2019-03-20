تحل ظاهرة القمر العملاق عندما تلتقي ظاهرتان فلكيتان فيصبح القمر مكتملا في نفس الوقت الذي يكون فيه في أقرب نقطة إلى كوكب الأرض. فيخيل إليك أن القمر أكبر من العادة وأكثر إنارة.



وذلك بسبب أن مدار القمر حول الأرض ليس دائريا إنما أقرب إلى الشكل البيضاوي، ما يعني أن المسافة بين الأرض والقمر تتبدل في مختلف المناطق في المدار. والمسافة التي تفصل بين الأرض والقمر تتراوح بين 350 ألف كيلومتر و 400 ألف كيلومتر.



وفي هذه النقطة الأقرب إلى الأرض المعروفة باسم نقطة الحضيض سيبدو القمر أكبر من العادة بنسبة 14% وأكثر إنارة 30%.