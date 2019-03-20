بورصة مصر تربح 0.54 % لدى الإغلاق

سجلت مؤشرات البورصة المصرية أداءً متباينًا لدى إغلاق تعاملات اليوم، وسط عمليات شراء من قبل المستثمرين المصريين والعرب على بعض من الأسهم الكبرى والقيادية، قابلها عمليات بيع من قبل صناديق الاستثمار والمؤسسات والأفراد الأجانب.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.54 % مسجلاً 14724.40 نقطة، فيما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بما نسبته 0.02 % ليصل إلى 684.20 نقطة، وحقق مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا مكاسب هامشية بلغت نحو 0.02 %، منهيًا التعاملات عند مستوى 1736.33 نقطة.

وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 818.3 مليار جنيه، بعد تداولات إجمالية بالسوق بلغت نحو 1.5 مليار جنيه.