مخزونات النفط الأمريكية تسجل أكبر هبوط أسبوعي منذ يوليو 2018

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت على غير المتوقع الأسبوع الماضي، كما انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات الخام هبطت حوالي 9.6 مليون برميل يوميا في الأسبوع المنتهي في 15 مارس في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى زيادة قدرها 309 آلاف برميل. وهذا هو أكبر هبوط منذ يوليو 2018.

وأشارت البيانات إلى أن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما انخفضت بمقدار 468 ألف برميل.

وصعدت أسعار الخام الأمريكي بعد نشر بيانات المخزونات.

وزاد استهلاك مصافي التكرير من الخام بواقع 178 ألف برميل يوميا، في حين ارتفعت معدلات تشغيل المصافي 1.3 نقطة مئوية.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات البنزين انخفضت 4.6 مليون برميل بينما كان محللون شملهم استطلاع لرويترز قد توقعوا انخفاضا قدره 2.4 مليون برميل.

وهبطت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 4.1 مليون برميل مقارنة مع توقعات بانخفاض قدره 1.1 مليون برميل.

وتراجعت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي بمقدار 660 ألف برميل يوميا إلى 3.54 مليون برميل يوميا.

