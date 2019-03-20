بنك التنمية : أكثر من 500 مستفيد ضمن ندوة "بوصلة دلني" للتجارة الإلكترونية

نظم مركز دلني للأعمال التابع لبنك التنمية الاجتماعية أمس بالرياض اللقاء الشهري لبوصلة دلني بعنوان "التجارة الإلكترونية" تحدث خلالها عدد من المتخصصين في التجارة الإلكترونية. وتنوع الطرح خلال الندوة التي حضرها أكثر من 500 مستفيد ومستفيدة ،ما بين تأسيس وتصميم وإطلاق المتاجر الإلكترونية وتسويقها وطريقه عرض وتسعير المنتجات، وحلول الدفع والخدمات اللوجستية.

كما تم خلال الفعالية الحديث عن الخدمات التي يقدمها مركز دلني للأعمال من تدريب واستشارات وتأهيل المقبلين على سوق العمل الحر وبرامج تطوير للمشاريع القائمة. ويأتي اللقاء في الوقت الذي تمثل فيه التجارة الإلكترونية ركنا مهماً من أركان الاقتصاد العالمي كما أنه يواكب تطور المملكة تماشياً مع رؤيتها 2030. وأقيم ‏على هامش لقاء بوصلة دلني، جلسات إرشادية وورش عمل للنقاش مع المتحدثين بهدف تبادل التجارب والخبرات.