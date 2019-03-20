أسهم أوروبا تتراجع بعد ارتفاعها لخمسة أيام

تراجعت الأسهم الأوروبية من أعلى مستوى في ستة أشهر تقريبا اليوم، وقادت الأسهم الألمانية الخسائر مع انخفاض سهم باير لإنتاج الكيماويات عشرة بالمئة بعد حكم قضائي أمريكي جديد بشأن صلة مبيد رواندآب للحشائش بمرض السرطان.

ومع تركز الأنظار على بيان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والمؤتمر الصحفي الذي يعقده في وقت لاحق اليوم، وتراجع الأسهم الآسيوية بصفة عامة، هبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة مع بيع المستثمرين للأسهم لجني الأرباح بعد مكاسب استمرت على مدى خمس جلسات.

وقاد أيضا انخفاض في أسهم شركات إنتاج السيارات تراجعا نسبته 0.7 بالمئة في المؤشر داكس الألماني. وحقق قطاع السيارات أفضل أداء يومي في أكثر من ثلاثة أشهر مسجلا قفزة نسبتها 2.4 بالمئة أمس الثلاثاء.

كما تأثر المؤشر داكس سلبا بانخفاض سهم ميونيخ ري 1.3 بالمئة بعد أن أصدرت الشركة توقعات حذرة للأرباح.

وخسر المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.2 بالمئة بعدما ضغط عليه تراجع أسهم الموارد اثنين بالمئة في أنحاء أوروبا.

وربحت أسهم إنمارسات 1.3 بالمئة بعد أن تلقت الشركة عرض استحواذ نقدي من كونسورتيوم تقوده شركتا استثمار مباشر، في صفقة قد تقيم شركة الأقمار الصناعية البريطانية عند نحو 3.3 مليار دولار وتشطب أسهمها في البورصة.