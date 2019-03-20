البلاديوم يصعد لمستوى قياسي والذهب يتراجع

صعد البلاديوم إلى مستوى قياسي اليوم بسبب نقص طويل الأمد في المعروض، فيما تراجع الذهب مع ارتفاع الدولار قبيل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية.

وارتفع البلاديوم في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة الي 1602.01 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0731 بتوقيت جرينتش بعدما سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 1606.76 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وارتقع البلاتين 1.2 بالمئة إلى 855.84 دولار للأوقية بعدما سجل أعلى مستوى منذ الرابع من مارس آذار عند 858.18 دولار في وقت سابق اليوم.

وقال جيفري هالي محلل السوق في أواندا "ما يحرك سوق البلاديوم بكل تأكيد هو قيود المعروض والحظر المحتمل أن تفرضه روسيا سيبقي الطلب قويا للغاية على البلاديوم بشكل خاص والبلاتين إلى حد ما".

وارتفعت أسعار البلاديوم لنحو المثلين منذ منتصف أغسطس آب وارتفعت نحو 27 بالمئة منذ بداية العام.

ومن المقرر أن يصدر مجلس الاحتياطي الاتحادي قراره بشأن سعر الفائدة عند الساعة 1800 بتوقيت جرينتش ويعقبه مؤتمر صحفي لرئيس المجلس جيروم باول.

وتراجع السعر الفوري للذهب نحو 0.2 بالمئة إلى 1303.18 دولار للأوقية، متحركا في نطاق ضيق يبلغ أربعة دولارات. وانخفض الذهب في التعاملات الآجلة بالولايات المتحدة نحو 0.3 بالمئة إلى 1303 دولارات للأوقية.

وانخفضت الفضة نحو 0.3 بالمئة إلى 15.30 دولار للأوقية.