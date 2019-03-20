أستراليا تستدعي سفير تركيا بسبب تصريحات لإردوغان

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون ، مساء الثلاثاء، أنه سيستدعي السفير التركي لدى بلاده بسبب "تصريحات مسيئة" من جانب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على خلفية هجوم نيوزيلندا.
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