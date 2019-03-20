ارتفاع أسعار الذهب في التعاملات الأمريكية

سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب ارتفاعا محدودا في تعاملات اليوم الثلاثاء، في استمرار ضعف الدولار مع التوقعات بإعلان لجنة السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير غدا الأربعاء.

ومن المتوقع أن يتحدث جيروم باول رئيس مجلس الاحتياط غدا في المؤتمر الصحفي عن توجهات الأسواق العالمية

من ناحية أخرى تراجع مؤشر الدولار اليوم إلى 29ر96 نقطة، ثم تراوح حول مستوى 35ر96 نقطة أي بانخفاض نسبته 2ر0% عن مستواه أمس.

وارتفع سعر الذهب بواقع 5 دولارات أي بنسبة 4ر0% إلى 50ر1306 دولار للأوقية تسليم نيسان/أبريل المقبل، بعد أن كان قد تراجع أمس الاثنين بمقدار 4ر1 دولار أي بنسبة 1ر0% إلى 50ر1301 دولار للأوقية.

وارتفع سعر الفضة بمقدار 050ر0 دولار إلى 372ر15 دولار للأوقية تسليم أيار/مايو المقبل، في حين ارتفع سعر النحاس بمقدار 0140ر0 دولار إلى 9230ر2 دولار للرطل تسليم أيار/مايو المقبل.

