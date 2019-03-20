«نمو» تضيف 9 نقاط مع ارتفاع قيمة التداول إلى 1.3 مليون ريال

ارتفعت السوق الموازية "نمو" بنسبة 0.3 في المائة لتغلق عند 3691 نقطة بمكاسب تسع نقاط. وارتفعت قيمة التداول 53 في المائة إلى 1.3 مليون ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة ثمانية آلاف ريال. بينما زادت الأسهم المتداولة 64 في المائة إلى 65 ألف سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.39 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 60 صفقة لتصل إلى 156 صفقة. وارتفع سهما "بحر العرب" بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 13.50 ريال، و"ريدان" بنسبة 2.5 في المائة ليغلق عند 15.38 ريال، مقابل تراجع "باعظيم" وحيدا بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 29 ريالا واستقرار بقية الأسهم.

وكان الأعلى تداولا "ريدان" بقيمة 413 ألف ريال، يليه "باعظيم" بقيمة 403 آلاف ريال، وحل ثالثا "بحر العرب" بقيمة 186 ألف ريال.