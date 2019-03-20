«نمو» تضيف 9 نقاط مع ارتفاع قيمة التداول إلى 1.3 مليون ريال

ارتفعت السوق الموازية "نمو" بنسبة 0.3 في المائة لتغلق عند 3691 نقطة بمكاسب تسع نقاط. وارتفعت قيمة التداول 53 في المائة إلى 1.3 مليون ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة ثمانية آلاف ريال. بينما زادت الأسهم المتداولة 64 في المائة إلى 65 ألف سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.39 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 60 صفقة لتصل إلى 156 صفقة. وارتفع سهما "بحر العرب" بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 13.50 ريال، و"ريدان" بنسبة 2.5 في المائة ليغلق عند 15.38 ريال، مقابل تراجع "باعظيم" وحيدا بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 29 ريالا واستقرار بقية الأسهم.
وكان الأعلى تداولا "ريدان" بقيمة 413 ألف ريال، يليه "باعظيم" بقيمة 403 آلاف ريال، وحل ثالثا "بحر العرب" بقيمة 186 ألف ريال.
أسواق الأسهم- السعودية
- الملك يوجه بإطلاق إسم "طريق الأمير محمد بن سلمان" على الطريق الرابط بين طريقي الملك خالد والجنادرية
- أسهم 40 شركة مدرجة تحقق أداء أفضل من المؤشر العام منذ بداية 2019
- تحرك إيجابي في الأسهم السعودية ينبئ بموجة ارتفاعات الفترة المقبلة
- في أول يوم انضمام إلى «فوتسي».. الأسهم السعودية تصعد لأعلى مستوى منذ أغسطس 2015
- عروض بيع تبطل أثر دخول أول موجة أجنبية إلى الأسهم السعودية
- توطين 20 ألف وظيفة في مجال المحاسبة والمراجعة بحلول 2022
- تغطية اكتتاب الأفراد في "الوطنية للتربية والتعليم" 327 %
- الأسهم السعودية تواصل ارتفاعها للأسبوع الثالث وتترقب موجة جني أرباح
- محللون لـ "الاقتصادية": تراجع سوق الأسهم طبيعي مع ترقب نتائج الشركات القيادية
- اليوم.. بدء بناء سجل الأوامر لطرح «المعمر لأنظمة المعلومات» للاكتتاب العام
أضف تعليق