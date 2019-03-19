البورصة المصرية تغلق على تراجع وتخسر 11 مليار جنيه

واصلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعها لدى إغلاق تعاملات اليوم، مدفوعة بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب والمصريين نحو الشراء.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 11 مليار جنيه عند الإغلاق ليسجل 818 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 1.2 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية.

وأنهى مؤشر البورصة الرئيس (إيجي إكس 30) تعاملات اليوم على انخفاض بلغت نسبته 1.78 % ليبلغ مستوى 14645.53 نقطة، وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنحو1.56 % ليصل إلى 35ر684 نقطة، وهبط مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا بنسبة 59ر1% مسجلًا 03ر1736 نقطة.

وفي ختام التعاملات تراجعت أسعار أسهم 122 شركة، فيما ارتفعت أسعار أسهم 18 شركة، وحافظت 31 شركة على أسعار إغلاقاتها السابقة.