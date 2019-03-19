انخفاض أرباح "الصناعات الكهربائية" بنسبة 87% في 2018

انخفضت أرباح شركة الصناعات الكهربائية في 2018 بنسبة 87.591% عن 2017 لتحقق مكاسب بقيمة 7.113 مليون ريال مقارنة بأرباح بلغت 57.322 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.

وبلغت ربحية السهم 0.16 ريال مقابل 1.27 ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.

وقالت الشركة: "يرجع سبب الإنخفاض في صافي الربح و إجمالي الربح والربح التشغيلي الى:

1 - انخفاض المبيعات من 869.8 مليون ريال الى 705.9 مليون ريال بسبب انخفاض الطلب من العملاء الرئيسيين .

2 - انخفاض مبيعات المنتجات ذات الربحية الأعلى .

3 - اخذ مخصصات اضافية بمبلغ 4 مليون ريال حسب سياسة الشركة و طبقا للمعايير الدولية لاعداد التقارير المالية .

4 - قيد خسارة بمبلغ 7.8 مليون ريال ناتجة عن انخفاض في قيمة المخزون .

5 - انخفاض الإيرادات الأخرى من 6.5 مليون ريال إلى 1.5 مليون ريال.

6 - ارتفاع المصروفات المالية من 8.1 مليون ريال إلى 9.3 مليون ريال بسبب ازدياد تكلفة الإقراض و زيادة مستوي التمويل".