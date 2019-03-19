"الرياض ريت" تستحوذ على عقار في العاصمة بقيمة 65 مليون ريال

أعلنت شركة الرياض المالية عن استحواذ صندوق الرياض ريت على عقار في مدينة الرياض بتاريخ 19/03/2019م، وفيما يلي تفاصيل العقار:

-برج مكتبي ويقع في حي الصحافة على شارع العليا بمدينة الرياض على أرض مساحتها 2,555 متر مربع.

-بغلت قيمة الصفقة 65 مليون ريال وتم تمويلها عن طريق تمويل بنكي متوافق مع الشريعة الإسلامية.

-العقار حديث البناء ومؤجر بالكامل لطرف غير ذي علاقة (شركة ثقة لخدمات الأعمال) ،وتبلغ صافي قيمة الايجار 6.5 مليون ريال سعودي بعائد استثماري قدره 10%.

-العقار مؤجر من تاريخ 17/09/2018م لفترة إيجار تمتد لمدة خمس سنوات تنتهي في 16/09/2023م.

-تم شراء العقار من طرف غير ذي علاقة، ومن دون شروط.

ويأتي هذا الاستحواذ استمراراً لسياسة الصندوق في التوسع في حجم محفظته الاستثمارية وتنوعها وزيادة عوائدها من خلال الاستحواذ على عقارات عالية الجودة في مواقع استراتيجية متفرقة وذات استخدامات متنوعة وتتميز بعقود تأجيرية طويلة المدى.