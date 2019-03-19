"تكوين" تحصل على تمويل مرابحة من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بقيمة 150 مليون ريال

أعلنت شركة تكوين عن حصولها على تمويل مرابحة وتوقيع اتفاقية التمويل مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ضمن مبادرة تعزيز تمويل الصادرات التي تقودها هيئة تنمية الصادرات السعودية لغرض تمويل شراء مواد خام

1 - تاريخ الحصول على التمويل 1440-07-12 الموافق 2019-03-19

2 - الجهة الممولة المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة

3 - قيمة التمويل 150 مليون ريال سعودي

4 - مدة التمويل 1 سنة

5 - الضمانات المقدمة مقابل التمويل سندات لأمر

6 - الهدف من التمويل تمويل شراء مواد خام بمبلغ 150 مليون ريال سعودي

7 - أطراف ذات علاقة لا يوجد

8 - يتم السداد حتى ستة أشهر من كل عملية سحب.

هذا التمويل من ضمن مبادرة تعزيز تمويل الصادرات التي تقودها هيئة تنمية الصادرات ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص وقد وافقت اللجنة الائتمانية للمبادرة على هذا التمويل وفوضت وعينت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة كوكيل منفذ كجزء من هذه الاتفاقية.