"أسمنت الشرقية" توزع 64 مليون ريال على المساهمين عن 2018

أعلنت شركة أسمنت المنطقة الشرقية عن توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2018 على النحو التالي:

1 - تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة 1440-07-12 الموافق 2019-03-19

2 - اجمالي المبلغ الموزع 64,500,000

3 - عدد الأسهم المستحقة للأرباح 86,000,000

4 - حصة السهم من التوزيع 0.75

5 - نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية % 7.5

تاريخ الأحقية أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة للشركة والتي سوف يتم الإعلان عنها لاحقاً بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.