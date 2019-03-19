"نورسك هيدرو" لإنتاج الألومنيوم تتعرض لهجوم إلكتروني

واجهت نورسك هيدرو، إحدى أكبر شركات إنتاج الألومنيوم في العالم، هجوما إلكترونيا اليوم أثر على عملياتها.

وقالت الشركة في بيان "أنظمة تكنولوجيا المعلومات في معظم مجالات النشاط تأثرت وتتحول هيدرو إلى العمليات اليدوية قدر المستطاع. تعكف هيدرو على احتواء وتحييد الهجوم، لكنها لا تعرف بعد المدى الكامل للموقف".

والموقع الإلكتروني لنورسك هيدرو غير متاح اليوم. ولم يتسن حتى الآن الحصول على تعليق إضافي من الشركة.