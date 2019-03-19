الين يرتفع مستفيدا من تأثر الدولار سلبا بمخاوف الاقتصاد الأمريكي

ارتفع الين الياباني اليوم، مستفيدا من تأثر الدولار سلبا بالمخاوف بشأن الاقتصاد الأمريكي وتوقعات أن يظهر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) نهجا لتيسير للسياسة النقدية في اجتماع هذا الأسبوع.

واستفاد اليورو من ضعف العملة الأمريكية، ليرتفع 0.2 بالمئة إلى 1.1348 دولار.

وتتوقع الأسواق أن يتبنى مجلس الاحتياطي لهجة تميل إلى التيسير النقدي حين يعقد اجتماعه هذا الأسبوع، وزادت الرهانات على خفض أسعار الفائدة بعد بيانات أضعف من التوقعات لقطاع الصناعات التحويلية يوم الجمعة.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة عملات منافسة، 1.3 بالمئة في الأيام العشرة الأخيرة. واليوم، تراجع المؤشر 0.2 بالمئة إلى 96.415.

وتصدر الدولار الاسترالي العملات المستفيدة من تراجع الدولار الأمريكي.

وصعد الجنيه الاسترليني مقابل الدولار بفضل تراجع العملة الأمريكية بصفة عامة مقابل العملات المنافسة وفي الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون بحذر تطورات مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل أقل من أسبوعين على موعده.

ومقابل الدولار، ارتفع الاسترليني 0.1 بالمئة إلى 1.3267 دولار. وارتفع الاسترليني لأعلى مستوى في تسعة أشهر مقابل العملة الأمريكية إلى نحو 1.34 دولار الأسبوع الماضي وهو منخفض حاليا أقل من واحد بالمئة عن تلك المستويات المرتفعة.

واستقر الاسترليني بوجه عام أمام اليورو عند 85.55 بنس.

