التضخم ينكمش للشهر الثاني على التوالي.. بلغ -2.2% في فبراير

انكمش معدل التضخم في السعودية للشهر الثاني عىلى التوالي ، مسجلا إنكماشا بنسبة -2.2 في المائة خلال شهر فبراير 2019 مقارنة بنفس الشهر من عام 2018، بعد إنكماشه بنسبة -1.9 في المائة في يناير الذى سبقه.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في "الاقتصادية"، استند إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء، يُعد هذا ثاني انكماش في معدل التضخم منذ 14 شهرا، حيث كان قد سجل مستويات إيجابية خلال أخر شهرين من عام 2017، إضافة إلى عام 2018 كاملا.

وجاء إنكماش التضخم في فبراير الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من 2018، نتيجة لانكماش الرقم القياسي لأسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز ووقود اخرى بنسبة -8.2 في المائة، والملابس والأحذية بنسبة -1.2 في المائة، والاتصالات -1 في المائة، والنقل -0.8 في المائة، و"تأثيث وتجهيزات المنازل " و"الترفيه والثقافة" المنازل بنسبة -0.7 في المائة لكل منهما، والسلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة -0.6 في المائة.

*وحدة التقارير الاقتصادية