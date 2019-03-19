تراجع طفيف لأسعار الذهب في التعاملات الأمريكية

سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب تراجعا طفيفا في تعاملات اليوم الاثنين، مع اتجاه المستثمرين نحو أصول أعلى مخاطرة في ظل تفاؤل بالتوصل إلى اتفاق تجاري بين الصين والولايات المتحدة، بعد تقارير عن تحقيق الدولتين "تقدما ملموسا" بشأن نص الاتفاق النهائي.

في الوقت نفسه، جاء التراجع طفيفا في سعر المعدن الأصفر، مع استمرار قوة الدولار قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي في وقت لاحق من الأسبوع الحالي.

وتحرك مؤشر الدولار في إطار ضيق للغاية حيث ارتفع بنسبة 06ر0% إلى 58ر96 نقطة.

وتراجع سعر الذهب بواقع 40ر1 دولار أي بنسبة 1ر0% إلى 50ر1301 دولار للأوقية تسليم نيسان/أبريل المقبل، بعد أن كان قد ارتفع أمس الاثنين بمقدار 80ر7 دولار أي بنسبة 6ر0% إلى 90ر1302 دولار للأوقية.

