قالت قناة النهار التلفزيونية اليوم الاثنين إن سلطة الطيران المدني الجزائرية علقت كل عمليات طيران طائرات البوينج من طرازي 737 ماكس 8 و737 ماكس 9 كإجراء وقائي عقب تحطم طائرة لشركة الطيران الإثيوبية الأسبوع الماضي.
وأضافت أن السلطة اتخذت قرارا بتعليق كل عمليات الطيران "تحليق وهبوط وإقلاع" في المجال الجوي الجزائري لهذين الطرازين من الطائرات.
الجزائر تعلق كل رحلات بوينج 737 ماكس 8 و737 ماكس 9
قالت قناة النهار التلفزيونية اليوم الاثنين إن سلطة الطيران المدني الجزائرية علقت كل عمليات طيران طائرات البوينج من طرازي 737 ماكس 8 و737 ماكس 9 كإجراء وقائي عقب تحطم طائرة لشركة الطيران الإثيوبية الأسبوع الماضي.
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