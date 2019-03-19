الجزائر تعلق كل رحلات بوينج 737 ماكس 8 و737 ماكس 9

قالت قناة النهار التلفزيونية اليوم الاثنين إن سلطة الطيران المدني الجزائرية علقت كل عمليات طيران طائرات البوينج من طرازي 737 ماكس 8 و737 ماكس 9 كإجراء وقائي عقب تحطم طائرة لشركة الطيران الإثيوبية الأسبوع الماضي.

وأضافت أن السلطة اتخذت قرارا بتعليق كل عمليات الطيران "تحليق وهبوط وإقلاع" في المجال الجوي الجزائري لهذين الطرازين من الطائرات.

