كاحل القدم يغيب السومة أسبوعين

أثبتت نتائج الفحوصات الطبية الأولية التي أجراها السوري عمر السومة مهاجم فريق الأهلي لكرة القدم إصابته بكدمة قوية في "كاحل" قدمه اليمنى، أثناء نزال فريقه أمام الهلال البارحة الأولى، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

وسيجري "العقيد" اليوم أشعة لتحديد نوعية الكدمة والآلام التي اشتكى منها لتحديد المدة الزمنية التي يحتاج إليها للعودة مجددا لممارسة كرة القدم، إلى جانب نوعية البرنامج التأهيلي الذي سينفذه.

وعلمت "الاقتصادية" من مصادرها أن الجهاز الطبي فضل عدم الاستعجال في تشخيص إصابة اللاعب حتى يزول التورم الذي لازم مفصل اللاعب إلى جانب معرفة نتائج التقارير الطبية، وقالت "مبدئيا الإصابة عبارة عن كدمة قوية لم يتمكن على إثرها اللاعب من تكملة اللقاء، وقد يحتاج إلى قرابة أسبوعين للعودة مجددا". وكان قد أصيب في الشوط الثاني من لقاء فريقه أمام الهلال أثناء احتكاكه مع علي البليهي مدافع الأخير، اضطر بعدها إلى ترك الملعب لزميله مهند عسيري. من جهة أخرى، منح الأوروجوياني خورخي فوساتي مدرب الأهلي اللاعبين راحة عن تأدية التدريبات لمدة ثلاثة أيام بعد الفراغ من نزال الهلال، حيث تقرر أن يعاود الفريق تدريباته بعد غد استعدادا لملاقاة الفيحاء في الأول من الشهر المقبل في اللقاء المؤجل من الجولة 24 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وغادر الثلاثي الروماني نيوكولاي ستانسيو، التشيلي باولو دياز، ولاعب الرأس الأخضر جانيني تافاريس إلى بلادهم، من أجل المشاركة مع منتخباتهم في اللقاءات الودية في أيام "الفيفا".