الأخضر .. تدريب ثم مغادرة

بدأ يوسف عنبر مشواره مع المنتخب السعودي لكرة القدم، خلال معسكره الحالي تأهبا لمواجهتي الإمارات وغينيا الاستوائية، باجتماع مع اللاعبين في ملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب"، قبل أن يخضعهم لتدريبات لياقية وتكتيكية متنوعة.

واشتمل المران في بدايته على تدريبات لياقية متنوعة، بعدها أجرى عنبر عددا من التدريبات التكتيكية التي سينتهجها أمام الإمارات وديا على ملعب آل نهيان الخميس المقبل في يوم "فيفا". وسيجري الأخضر تمرينه الأخير اليوم قبل أن يغادر إلى أبوظبي ظهر غد على متن طائرة خاصة. وكان اللاعبون قد خضعوا لفحوص طبية فور التحاقهم بالمعسكر الحالي.

من جهته، أكد الحارس مصطفى ملائكة، أن اللاعبين المنضمين لأول مرة للأخضر أمامهم فرصة كبيرة لإثبات أنفسهم وتأكيد جدارتهم، وقال "هي فرصة للاعبين المنضمين لأول مرة، لمواصلة تألقهم الذي بدأوه هذا الموسم مع الأخضر، وأيضا حتى يدونوا في سجلهم مباريات دولية، كما هي فرصة أيضا حتى يشاهده الجمهور مع منتخب بلاده".

وأشار إلى أن اللاعب السعودي أصبحت لديه خبرة كبيرة جدا في الملاعب من خلال احتكاكه القوي في المباريات في ظل دوري شرس كله نجوم، وقال "الموجودون حاليا قمة في التركيز مع فرقهم كأساسيين، وهم على قدر المسؤولية، وفي هذا الموسم اللاعب يلعب في دوري قوي يساعده أن يكون في الأخضر بأريحية كبيرة". من جهته، قال ربيع سفياني "بإذن الله قادرون على أن نقدم مستويات جيدة في المباراتين الوديتين أمام منتخبي الإمارات، وغينيا الاستوائية، ولا سيما أنهما سيدعمان تصنيف الأخضر في "فيفا الذي لابد أن يتقدم". وعن انضمام عدد من الأسماء لأول مرة للأخضر قال: "هي فرصة وعلى اللاعبين استغلالها، وإن شاء الله سيقدمون في أرض الملعب ما يشفع لهم مع الأخضر"، مطالبا زملاءه بعدم سماع الكلام السلبي والتركيز فقط على التدريبات. من جهته، استبعد اللاعب منصور حمزي أن تكون القائمة الأخيرة التي أعلن عنها عنبر تعد رديفا للأخضر، وليست مجموعة يعتمد عليها في مقبل البطولات، وقال "بالعكس كل من يتم اختياره يجب أن يفكر أولا في الشيء الذي يمكن أن يقدمه لوطنه، سنعمل ونركز مع الجهاز الفني خلال المعسكر الحالي وخوض المباراتين الوديتين لاكتساب الخبرات اللازمة". وأضاف "غياب عدد من لاعبي أندية الهلال، والنصر، والأهلي، سيكون مشجعا لنا لاستغلال الفرصة وتقديم أنفسنا بالشكل الجيد. أعتقد أن اختيار لاعبين من أندية أخرى يعد إيجابيا، ومن مصلحة الأخضر واللاعب السعودي بشكل عام، والأخضر للجميع، وكلنا نتمنى إثبات أنفسنا وأن نحسن تمثيل الوطن".