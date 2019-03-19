إسقاط شرط اللغة الإنجليزية عن مرشح رئاسة اتحاد القدم

أوضحت لـ "الاقتصادية" مصادر مطلعة أن إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة لؤي السبيعي تفكر في طرح تعديل على اشتراطات المرشح للرئاسة، على الجمعية العمومية لمناقشتها خلال الاجتماع المقبل والمصادقة عليها مع لجنة الانتخابات التي سيتم تشكيلها خلاله.

وبينت المصادر ذاتها أن التعديلات تشمل إلغاء شرط الإلمام باللغة الإنجليزية، إضافة إلى إمكانية إلغاء القائمة الموحدة، وفتح المجال أمام انتخاب أعضاء مستقلين في مجلس إدارة اتحاد كرة القدم الجديد.

في السياق ذاته، يترقب عدد من الشخصيات الرياضية الراغبة في المنافسة على منصب رئيس اتحاد كرة القدم، المفاوضات الجارية حاليا بين شركة الاتصالات السعودية من جهة، الهيئة العامة للرياضة، اتحاد القدم، ورابطة دوري المحترفين السعودي من جهة أخرى حول مراجعة عقد الرعاية، حيث سيكون توقيع العقد بصيغته الجديدة محفزا لهذه الشخصيات للدخول في سباق الترشح على منصب الرئيس.

ويخضع العقد الذي تم توقيعه قبل بداية الموسم الحالي للمراجعة والتعديل حول بعض البنود والقيمة المالية.

وكان النظام الأساسي لانتخابات اتحاد كرة القدم قد عدل أكثر من مرة خلال فترة رئاسة أحمد عيد، عادل عزت، وقصي الفواز، وتركزت أبرز الشروط الواجب توفرها ألا يقل عمر المرشح لمنصب الرئيس عن 30 عاما، ولا يزيد عن 75 عاما وله خبرة لا تقل عن عشرة أعوام، من العمل الرياضي الفاعل في المناصب المحلية، والعربية، والعالمية، ومارس خلالها أعمالا قيادية ويتقن اللغة الإنجليزية، وأن يكون سلفا من النشطاء في كرة القدم، ومستقرا في السعودية، ولم يسبق أن حكم عليه في قضايا جنائية أو أخلاقية ويحمل مؤهلا جامعيا.

وفي التعديلات الثانية أقرت الجمعية تعديل المادة 27 من اللائحة بحيث يكون انتخاب مجلس الإدارة كما هو في النظام الأساسي لاتحاد الكرة، إضافة إلى تعديل المادة 32 التي تنص على أن يتكون المجلس الجديد لاتحاد الكرة من 11 عضوا "رئيس ونائب وعشرة أعضاء"، وألا يقل عمره عن 30 عاما، ولا يزيد على 65، ولديه مؤهل جامعي وخبرة في كرة القدم.

وأن شروط الترشح لمنصب رئيس الاتحاد، تتطلب ألا يقل عمر المرشح عن 30 عامًا، وألا يزيد عن 65 سنة، وأن يكون لديه مؤهل جامعي، بجانب خبرة رياضية في مجال كرة القدم محليا أو دوليا، لا تقل عن عامين في آخر خمسة أعوام، مارس خلالها مهمات وأعمالا أو مناصب قيادية محليا أو دوليا، وأنه يجب كذلك أن يكون المرشح حاملا للجنسية السعودية، وأن يكون مقيما في السعودية، ومثقفا باللغة الإنجليزية.

وأن يقدم مع طلب ترشحه، قائمته المتضمنة 10 أعضاء، من ضمنهم نائب رئيس مجلس إدارة وتسعة أعضاء لعضوية مجلس الإدارة.