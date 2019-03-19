الماضي: سنحفظ النظام بلائحة العقوبات

توجت منقية عبد الرحمن بن أحمد في منافسات مزاين الهجن الأصايل لفئتي (أصايل جمل 25 - مهجنات) عام وخاص ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة، بينما حلت منقية عبدالهادي المري ثانيا، ومنقية عويد الهاجري ثالثا، ومنقية محمد الهاجري رابعا، ومنقية هادف المري خامسا.

وتوجت بمنافسات فئة الخاص منقية محمد العجمي، فيما حلت ثانيا منقية علي المري، ثم منقية عامر الفهيدة ثالثا، ومنقية محمد العجمي رابعا، ومنقية فهد العتيبي خامسا.

وتستكمل اليوم جولات مزاين الهجن الأصايل بعروض بفئة (أصايل - فردي دق) بفئاتها الثلاث محليات ومهجنات وحراير، بعد أن تجاوزت الإبل المشاركة الفحوص الطبية.

من جانب آخر، انطلقت أمس ثامن أيام الأشواط الختامية بواقع 20 شوط بكار وقعدان في سن "الثنايا" من مسافة ثمانية كيلومترات، بينها أربعة أشواط رموز، إذ حققت "الغزيل" العائدة ملكيتها إلى هجن العاصفة رمز بكار الأشواط المفتوحة، بينما اختطفت هجن الرئاسة بالقعود "هملول" رمز القعدان، وحقق زايد المنصوري رمز االبكار بـ "الظفرة" رمز الأشواط العامة، وحقق "الصيرمي" العائدة ملكيته إلى المالك علي بن غدير رمز القعدان للأشواط العامة. على صعيد آخر، أوضح فوزان الماضي عضو مجلس إدارة نادي الإبل والمتحدث الرسمي أن الإحصائية النهائية لمزاين الإبل المشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز في نسخته الثالثة بلغت 13500 عائدة ملكيتها لـ 766 مشاركا لجميع الألوان، تم اكتشاف 20 حالة عبث، ويعد هذا الرقم ضئيلا جدا مقارنة بالعدد الإجمالي للإبل المشاركة، وكانت مخالفة السن قد بلغت أربع حالات واللون تسع حالات والتهجين 14 حالة والتقارير الطبية 78 حالة، وقال "النادي سيقر في الموسم المقبل لائحة لعقوبات المتجاوزين سواء من إعلام أو ملاك أو غيرهم؛ وذلك تحقيقا لحفظ النظام وعدم إثارة الرأي العام والعنصرية، أما النقد البناء فسيؤخذ بعين الاعتبار".