إعادة الحس التهديفي للسهلاوي

أوضحت لـ "الاقتصادية" مصادر مطلعة أن البرتغالي روي فيتوريا مدرب فريق النصر لكرة القدم، التقى المهاجم محمد السهلاوي وطالبه برفع معدله اللياقي بزيادة التدريبات، تمهيدا لمنحه فرصة العودة بشكل تدريجي، وقالت: "فيتوريا اجتمع مع السهلاوي لبحث إمكانية عودته لتمثيل الفريق فيما تبقى من مباريات في الموسم ومنحة الثقة مجددا".

وكان السهلاوي قد غاب عن عديد من المباريات هذا الموسم، في ظل تألق المغربي عبدالرزاق حمدالله والنيجيري أحمد موسى.

وأضافت المصادر نفسها، أن فيتوريا يرى أن السهلاوي يمتلك الإمكانات الفنية والهجومية التي يحتاج إليها النصر، ولا بد من العمل معه لعودة حسه التهديفي والاستفادة من خدماته، وأن الفترة الحالية تحتاج إلى دعمه معنويا، وإعادة الثقة فيه، للظهور بالمستوى المأمول منه.

يشار إلى أن المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم النصر، يتصدر قائمة هدافي دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 21 هدفا. من ناحية أخرى، وصل إلى البرتغال أمس، اللاعب إبراهيم غالب لعرض إصابته في الحوض، التي تعرض لها خلال أحد التدريبات على مختص حتى يحظى بالعلاج المناسب قبل العودة مجددا للركض مع زملائه.

من جانب آخر، بينما استغل عدد من لاعبي النصر الأجانب الإجازة التي منحها لهم الجهاز الفني حتى الغد، بالسفر إلى دبي، فضل الحمدالله الذهاب لأداء العمرة في مكة ومن ثم زيارة المدينة المنورة.