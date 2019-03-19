كاريكاتير 2019/03/19

كاريكاتير
- بنك التنمية الاجتماعية يطلق تمويل جديد بـ 30 ألف ريال للمطلقات والأرامل
- عقار واعد جديد يقلل مخاطر الكوليسترول الضار
- وزير الصحة: السماح للممرضين بفتح عيادات خاصة وارد
- المدير التنفيذي لقطاع المياه في "نيوم": تم البدء في بناء أكبر محطات تحلية المياه
- ترمب: على "جنرال موتورز" إعادة فتح مصنع أوهايو "بسرعة"
- هيئة السوق المالية لـ "الاقتصادية": الاستثمار الأجنبي سيرتفع إلى 10 % قبل نهاية 2019
- "ساما" تلغي ترخيص "حلواني" للصرافة لقصور في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- بعد الاطلاع على الصندوق الأسود.. تحطم الأثيوبية والإندونيسية "متشابه"
- "حساب المواطن" يطلق تطبيقاً جديداً للأجهزة الذكية
- "الجمارك": 29 سيارة كهربائية استوردها أفراد خلال 2018
أضف تعليق