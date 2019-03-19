تباين أسعار مواد البناء .. الخرسانة تتراجع 4.2 % والحديد يرتفع 13 %

سجلت خمس مواد إنشائية وهي الخرسانة الجاهزة والحديد والأسمنت والكيابل والأخشاب، تباينا في أسعارها خلال العام الماضي 2018، إذ سجل متوسط أسعار سلعتين تراجعا مقابل ارتفاع ثلاث سلع، وذلك مقارنة بمتوسط أسعارها في 2017.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات رسمية، فتراجع متوسط سعر كل من الخرسانة الجاهزة والأسمنت بنسبة 4.2 في المائة بما يعادل نحو 7.6 ريال للمتر المكعب، و0.7 في المائة بما يعادل 0.1 ريال للكيس 50 كيلو جراما على التوالي.

وبلغ متوسط سعر المتر المكعب الواحد من الخرسانة الجاهزة في 2018 نحو 173 ريالا مقارنة بنحو 180.6 ريال في 2017، أما الأسمنت فبلغ متوسط سعر الكيس 50 كيلو جراما نحو 12.7 ريال في 2018 مقابل 12.8 ريال في 2017.

في المقابل، ارتفعت أسعار ثلاث مواد أو سلع إنشائية في 2018، أكثرها "الكيابل" بنسبة 16.3 في المائة وبما يعادل 4.4 ريال للمتر الطولي ليبلغ متوسط سعر المتر الطولي نحو 31.6 ريال في 2018 مقابل 27.2 ريال في 2017.

كما سجلت أسعار الحديد ارتفاعا بنسبة 12.9 في المائة بما يعادل 290.8 ريال لكل طن حديد، إذ بلغ متوسط سعر الطن في 2018 نحو 2541.7 ريال في 2018 مقابل 2250.9 ريال في 2017.

وآخر السلع الإنشائية التي ارتفع متوسط سعرها كانت "الأخشاب"، إذ بلغ سعر المتر المكعب الواحد منها 2646.4 ريال في 2018 مقابل 2490.7 ريال في 2017 مسجلا نموا نسبته 6.2 في المائة بما يعادل نحو 155.6 ريال للمتر المكعب الواحد.

وفيما يخص النمو والانخفاض لأسعار السلع الإنشائية خلال عشر سنوات من عام 2008 حتى 2018، فقد تراجع متوسط أسعار السلع الإنشائية الخمس كافة بنسب راوحت ما بين 4.2 في المائة إلى 34.5 في المائة.

وكان الحديد هو أكثر السلع الإنشائية تراجعا بنسبة 34.5 في المائة بما يعادل 1338.2 ريال للطن الواحد من 3879.8 ريال للطن في عام 2008 -متوسط العام كامل- إلى 2541.7 ريال للطن في عام 2018، تلاه الكيابل بنسبة تراجع 23.9 في المائة من 41.5 ريال للمتر الطولي إلى 31.6 ريال في 2018.

فيما تراجعت الخرسانة الجاهزة بنسبة 11.1 في المائة بما يعادل 21.7 ريال من 194.7 ريال للمتر المكعب الواحد إلى 173 ريالا للمتر المكعب الواحد في 2018، يليها الأسمنت بنسبة تراجع 10.8 في المائة بما يعادل 1.5 ريال للكيس 50 كيلو جراما، إذ كان يبلغ متوسط سعره 14.3 ريال في 2008 وانخفض إلى 12.7 ريال للطن في 2018.

وآخر السلع الإنشائية التي تراجعت كانت "الأخشاب"، إذ تراجع متوسط سعرها بنسبة 4.2 في المائة بما يعادل 116.6 ريال للمتر المكعب الواحد، إذ كان يبلغ متوسط سعر المتر المكعب الواحد في 2008 نحو 2763 ريالا وتراجع إلى 2646.4 ريال في 2018.



* وحدة التقارير الاقتصادية