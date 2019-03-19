6.8 % من السلع المتداولة في الاتحاد الأوروبي مقلدة

كشفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اليوم، أن التقديرات تشير إلى أن 6.8 في المائة من السلع، التي تم تداولها في الاتحاد الأوروبي عام 2016 كانت بضائع مقلدة.

وبحسب "الألمانية"، ذكرت المنظمة التي تضم في عضويتها 36 دولة غنية بشكل رئيس، أن السلع المقلدة تشكل نسبة متزايدة من حجم التجارة الدولية في كل من الاتحاد الأوروبي وفي أنحاء العالم.

وكانت الصين هي بلد المنشأ الرئيس للنسبة الساحقة من السلع المقلدة، التي تم ضبطها في السوق العالمية في 2016، حيث يأتي أكثر من 50 في المائة منها من البر الرئيس للصين وأكثر من 25 في المائة من هونج كونج.

أما تركيا، وهي أكبر مورد، فإنها منشأ أقل من 10 في المائة من السلع المضبوطة.

وكشف تقرير للمنظمة، بشأن توجهات تجارة البضائع المقلدة، أنه على مستوى العالم، شكلت البضائع المقلدة 3.3 في المائة من التجارة العالمية في 2016، مقابل 2.5 في المائة في 2013.

وأوضح التقرير أن النسبة ارتفعت أيضا للاتحاد الأوروبي، ووصلت إلى نحو 121 مليار يورو (134 مليار دولار).

وتصدرت الأحذية البضائع المضبوطة، تلتها الملابس والمنتجات الجلدية والآلات.