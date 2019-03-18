"فولكسفاجن" للخدمات المالية تعتزم شطب 800 وظيفة بحلول 2025

يعتزم القطاع المالي في شركة فولكسفاجن الألمانية للسيارات، شطب مئات الوظائف في ألمانيا خلال السنوات المقبلة في إطار التقشف.

وقالت كريستيانه هيسه، رئيسة شؤون العاملين في شركة (فولكسفاجن للخدمات المالية) في فرانكفورت اليوم الاثنين، إن عدد الوظائف المحتمل شطبها في هذا الإطار بحلول عام 2025 يبلغ نحو 800 وظيفة، مشيرة إلى أن هذا الشطب يتضمن التقاعد الجزئي والتقاعد الطبيعي وتغيير المناصب.

وتسعى شركة الخدمات المالية لفولكسفاجن ،من خلال سياسة التقشف اعتبارا من، 2025 إلى توفير 850 مليون يورو سنويا مقارنة بعام 2017، وذلك عن طريق رقمنة إبرام عقود التأجير والتأمين لتخفيض نفقات الإدارة والتسويق.

وتتوقع الشركة للعام الحالي دعم مبيعات فولكسفاجن عن طريق عروض التأجير والتأمين كما حدث في العام الماضي.

كان القطاع المالي لفولكسفاجن حقق زيادة بنسبة 6.2 % في أرباح التشغيل لتصل إلى 2.61 مليار يورو في العام الماضي، وزاد حجم العقود في ذلك العام بنسبة 5.5 % ليصل إلى 20.3 مليون عقد.