البورصة المصرية تغلق على تراجع وتخسر 3.4 مليار جنيه

سجلت مؤشرات البورصة تراجعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم، مدفوعة بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3.4 مليار جنيه عند الإغلاق ليسجل 829 مليار جنيه، بعد تداولات بلغت 923.1 مليون جنيه.

وأنهى مؤشر البورصة الرئيسي (إيجي إكس 30) تعاملات اليوم على انخفاض بلغت نسبته 0.82 % ليبلغ مستوى 14910.78 نقاط، وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنحو 0.35 % ليصل إلى 695.21 نقطة، وانخفض مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا بنسبة 0.41 % مسجلًا 1764.01 نقطة.

وفي ختام التعاملات تراجعت أسعار أسهم 104 شركات، فيما ارتفعت أسعار أسهم 34 شركة وحافظت 28 شركة على أسعار إغلاقاتها السابقة.