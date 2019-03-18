خبير في الأمم المتحدة: إسرائيل تحرم الفلسطينيين من المياه النقية

جاء في تحقيق للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان اليوم الاثنين أن إسرائيل تحرم ملايين الفلسطينيين من الإمدادات المنتظمة من المياه النقية بينما تجرد أراضيهم من المعادن "فيما يبدو أنه عمل من أعمال النهب".

وقال مايكل لينك مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية إن إسرائيل "تواصل بهمة التوسع في الاستيطان" في الضفة الغربية، وهو ما تعتبره الأمم المتحدة ودول كثيرة غير قانوني.

وأضاف أن هناك ما بين 20 و25 ألف مستوطن جديد كل عام.