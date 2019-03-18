اليابان تراهن بشكل متزايد على استخدام الروبوت والذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية

تراهن اليابان بشكل متزايد على استخدام الآلات ذاتية الحركة، الروبوت، والذكاء الاصطناعي في تقديم الرعاية الصحية لمواطنيها، وذلك في ضوء الشيخوخة المتسارعة لليابانيين.

وكانت آلات الروبوت البسيطة التي تساعد الأطقم الصحية في توفير الرعاية الصحية للمسنين محل اهتمام المطورين منذ فترة طويلة.

ولكن اليابان، صاحبة ثالث أقوى اقتصاد في العالم، تعتزم الآن التوسع أكثر في استخدامات هذه الأجهزة.

وأوضحت أيكو تاكيجاوا، مديرة معرض ميدتِك الطبي للتقنيات الطبية، و الذي يعتبر أكبر معرض آسيوي للأجهزة الطبية والروبوت المستخدم في قطاع الرعاية الصحية، أن "سوق الروبوت ينمو" وقالت: "نلحظ اهتماما متزايدا بهذه الأجهزة".

وبدأ المعرض اليوم الاثنين في طوكيو.

وخلافا لمعظم السنوات السابقة فإن معرض هذا العام لا يركز على الإنسان الآلي الذي يسير على قدمين، بل على موضوعات أخرى مثل الذكاء الاصطناعي وأفكار حلول لمشاكل تقنية في جميع القطاع الطبي.

أصبحت شيخوخة المجتمع التي تعاني منها اليابان بوتيرة متسارعة بشكل غير موجود في أي بلد صناعي آخر في العالم، تتسبب في نقص متزايد في القوى العاملة في اليابان، وخاصة في قطاع الرعاية الصحية، حيث تشير آخر التقديرات الحكومية هناك إلى أن هذا القطاع سيعاني من نقص مقداره نحو 370 ألف وظيفة بحلول عام .2025

ورغم أن اليابان تعتزم استقدام المزيد من الأجانب من الخارج لسد هذا النقص، إلا أن الخبراء المعنيين يرون أن ذلك وحده لن يكفي ، وأن تزايد متوسط الأعمار في اليابان بشكل يؤدي لشيخوخة المجتمع، يتطلب مزيدا من الاستثمارات في التقنيات الحديثة والفن الصناعي والأجهزة آلية الحركة، حسبما جاء في تقرير نشرته الحكومة اليابانية مؤخرا.

ورغم أن اليابان هي أكبر منتج للروبوت الصناعي على مستوى العالم، إلا أنها كانت لا تزال تحبو العام الماضي وراء الولايات المتحدة وألمانيا في مجال الروبوت المستخدم في القطاعات الخدمية، وفقا لتقرير بهذا الشأن لصحيفة "نيكي" اليابانية.

وقالت الصحيفة في تقريرها اليوم الاثنين إن قطاع صناعة الروبوت في اليابان بحاجة لرأس مال جريء، حيث تعتبر اليابان صاحبة أقل نصيب في المشروعات الناشئة في قطاع الروبوت الخدمي مقارنة بالدول الخمس صاحبة أكبر أسواق على مستوى العالم.

وتوقعت منظمة اِنيرجي اند انداستريال تكنولوجي ديفلوبمنت للأبحاث، المعنية بتقنيات الطاقة والتقنية الصناعية، و المدعومة من الحكومة اليابانية، أن ينمو سوق الروبوت في قطاع الخدمات باليابان إلى 4.9 تريليون ين (44 مليار يورو) عام 2019، مقارنة بـ 373 مليار ين عام .2015