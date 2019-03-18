ارتفاع ستاندرد آند بورز وناسداك مع بداية التداولات

فتحت الأسهم الأمريكية على تباين اليوم الاثنين، بعد أن حقق المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك أقوى مكاسبهما الأسبوعية في 2019، فيما تعرض المؤشر داو لضغوط من أسهم بوينج أكبر شركة في العالم لصناعة الطائرات.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 46.99 نقطة أو 0.18 بالمئة إلى 25801.88 نقطة.

وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 0.13 نقطة إلى 2822.61 نقطة. وصعد المؤشر ناسداك المجمع 7.85 نقطة أو 0.10 بالمئة إلى 7696.38 نقطة.