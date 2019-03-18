بدء المرحلة الأولى لانضمام السوق المالية السعودية في مؤشري "فوتسي راسل" و "إس أند بي داو جونز"

أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) اليوم بدء المرحلة الأولى من انضمام السوق المالية السعودية في فوتسي راسل (FTSE Russell)، وإس آند بي داو جونز (S&P DJI) للأسواق الناشئة، المزودين العالميين للمؤشرات.

وسيتم انضمام السوق المالية السعودية في مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة (FTSE Russell Emerging Markets) على خمس مراحل خلال الـ 12 شهرًا القادمة، وسيتم اليوم اكتمال أولى هذه المراحل متمثلةً في 10% من الوزن الإجمالي للسوق. أما المرحلة الثانية فستتم في أبريل 2019 بنسبة انضمام تبلغ 15%، وسيتم انضمام ال 75٪ المتبقية بالتزامن مع المراجعات الفصلية في يونيو 2019 وسبتمبر 2019 ومارس 2020 بنسبة تبلغ 25% مقسمة على المراحل الثلاث.

وأشار وقاص صمد، الرئيس التنفيذي لـفوتسي راسل قائلاً: "إن ترقية السوق المالية السعودية إلى مؤشر الأسواق الناشئة ضمن معايير الأسهم العالمية لمؤشر فوتسي راسل يعد إنجازًا كبيرًا، حيث تلتزم هيئة السوق المالية وتداول منذ فترة طويلة بتحسين البنية التحتية للأسواق المالية في المملكة العربية السعودية، والتي تم تتويجها اليوم بتلبية المتطلبات اللازمة للانضمام. وقد عملت فوتسي راسل خلال تاريخها الحافل مع العديد من الأسواق المالية والهيئات التنظيمية والمشاركين في السوق في منطقة الشرق الأوسط لتقديم الاستشارات حول المعايير اللازم تطبيقها لتلبية توقعات المستثمرين الأجانب وتقديم الدراسات التحليلية والقياسية لتسهيل استثماراتهم في المنطقة، ونحن نتطلع إلى البقاء في طليعة مزودي الحلول المبتكرة لعملائنا العالميين."

كذلك اكتملت اليوم أولى مراحل انضمام السوق المالية السعودية في مؤشر إس أند بي داو جونز للأسواق الناشئة " مؤشرات المقاييس العالمية (BMI)" من أصل مرحلتين، حيث سيتم استكمال المرحلة الثانية في سبتمبر 2019.

وبذلك ستكون هذه الأسهم اليوم مؤهله للانضمام بنسبة 50٪ من القيمة السوقية للأسهم الحرة، وبنسبة 100٪ من القيمة السوقية للأسهم الحرة في 23 سبتمبر 2019.

وقد علق أليكس ماتوري، الرئيس التنفيذي لشركة مؤشر أس أند بي داو جونز إثر استكمال المرحلة الأولى قائلاً: "تصنيف السوق المالية السعودية الأخير كسوق ناشئة في مؤشرنا العالمي للأسواق الناشئة بدلاً من كونها سوقاً مستقلة هي نتيجة للتشاور المستمر مع المشاركين في السوق، والمستثمرين العالميين بالإضافة إلى الإصلاحات الإيجابية الأخيرة في البنية التحتية للسوق التي تدعم الاستثمار الأجنبي في البلاد،" وأضاف: "تتطلع إس أند بي داو جونز إلى الاستمرار في تقديم حلول مبتكرة قائمة على المؤشرات في منطقة الشرق الأوسط



يأتي الانضمام إلى مؤشرات الأسواق الناشئة نتيجة الجهود التي بذلتها كل من تداول وهيئة السوق المالية خلال العاميين الماضيين بهدف تعزيز كفاءة السوق المالية بما يتماشى مع المعايير العالمية والتي تعكس الالتزام بتعزيز فعالية السوق وتهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، ومواءمة أطرها التنظيمية مع أفضل الممارسات الدولية.

إن تدفقات الاستثمار الناتجة عن الانضمام في المؤشرات ستعزز السيولة والتداول في السوق، والتي تعد بالفعل من بين أكثر الأسواق الناشئة سيولة، وتنو ع الفرص أمام المصدرين والمستثمرين.

هذا وتلتزم السوق المالية السعودية بلعب دور فاعل في الأسواق المالية العالمية كونها وجهة استثمارية جاذبة، مما سيعزز دورها الحالي كمركز إقليمي رائد في تطوير الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتعليقاً على انضمام السوق المالية السعودية في مؤشرات فوتسي راسل وإس أند بي داو جونز للأسواق الناشئة، قال المهندس خالد بن عبد الله الحصان، المدير التنفيذي لشركة تداول: "إن الانضمام في هذه المؤشرات العالمية هو شهادة على ثقة المستثمرين المستمرة في السوق ويعكس نجاح الإصلاحات والتحسينات التي تم تحقيقها في السوق المالية تماشياً مع أهداف برنامج تطوير القطاع المالي ورؤية المملكة 2030 بما يساهم في تعزيز مكانة السوق إقليميا وعالمياً."

