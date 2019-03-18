رئيس اتحاد عمالي: اندماج دويتشه وكومرتس يعرض 20 ألف وظيفة للخطر

قال رئيس اتحاد فيردي العمالي في ألمانيا في مقابلة إعلامية اليوم الاثنين إن الاندماج بين دويتشه بنك وكومرتس بنك قد يعرض 20 ألف وظيفة للخطر، وذلك بعد يوم من تأكيد كلا البنكين أنهما يجريان مباحثات بشأن اندماج محتمل بينهما.
وقال فرانك بسيرسكه، رئيس اتحاد فيردي وعضو بهيئة الإشراف في دويتشه بنك، لصحيفتي شتوتجارتر تسايتونج وشتوتجارتر ناخريشتن الألمانيتين "قد تصبح نحو 20 ألف وظيفة أو أكثر عرضة للخطر".
وقال إن اندماج عمليات البنكين الألمانيين سيؤدي إلى ظروف إشكالية من وجهة نظر العاملين.
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